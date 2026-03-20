◆センバツ第２日▽１回戦横浜０―２神村学園（２０日・甲子園）神村学園は３回１死二塁、２番の田中翔大（３年）が２ストライクからの浮いた変化球を右中間へ先制二塁打。なおも１死一、三塁から川崎怜央（３年）の犠飛で２点目を奪った。神村学園は昨年秋の公式戦のチーム打率が３割８分２厘。九州大会では準々決勝で昨夏の甲子園で優勝した沖縄尚学を４―１で下していた。大会ＮＯ１右腕の織田翔希から８回途中までに