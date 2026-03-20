バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグ（EASL）は20日に準決勝が行われ、アルバルク東京は台湾の桃園パイロッツと対戦する。SG安藤周人（31）は極寒のモンゴルなどへの海外遠征で得た経験を糧に、大会初制覇を果たすことを誓った。「海外まで行ってホーム＆アウェーで戦うというのは普段のBリーグ戦では経験できない貴重な経験です」。準決勝の舞台となるマカオに入った安藤は、しみじみとそう語った。対戦相手国へと