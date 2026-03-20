北朝鮮の金正恩総書記が娘と共に新型戦車に同乗し、現代戦を想定した軍事演習を視察したと北朝鮮メディアが報じました。走行する戦車に乗っているのは、金総書記とキム・ジュエ氏とされる娘です。北朝鮮メディアは金総書記が娘と共に訓練基地で行われた軍事演習を視察したと報じました。現代戦を想定した訓練では新型戦車が敵のミサイルや無人攻撃機を「100％の命中率で迎撃した」としています。また、金総書記は戦車の探知システ