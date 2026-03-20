高校生の子どもが友人と、東京ディズニーリゾート（以下、ディズニー）旅行を計画することはよくあることです。 しかし、費用を抑えるために「夜行バスで日帰りにする」と聞くと、親としては安全面や体調面が心配になることもあるでしょう。夜行バスは、交通費を大幅に節約できる一方、深夜移動や睡眠不足などの負担も無視できません。新幹線とホテルを利用すれば、移動は快適ですが、費用は大きく増えます