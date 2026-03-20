65歳を過ぎた父親が急に「シルバー人材センターで働きたい」と言い出すと、家族としては労働環境や安全面で不安を感じるはずです。「時給換算すると最低賃金以下になってしまうのでは」「高齢者を安く使うブラックな環境ではないか」といった心配も尽きません。 本記事では、シルバー人材センター特有の「配分金」という仕組みや、実際に剪定作業でどれくらい稼げるのかという収入シミュレーシ