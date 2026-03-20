焼肉 生一本／オリーブ牛のざぶとん 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、お祝いの席などにぴったりのおめでたい料理です。香川から、ブランド牛を心ゆくまで楽しめる焼き肉を紹介します。 丸亀市土器町東の「焼肉 生一本」です。ポップな店内で、ちょっとぜいたくなお肉が楽しめます。 （焼肉 生一本／福家修司さん）「オリーブ牛を中心に、ブランド牛を使った、みなさんに楽しん