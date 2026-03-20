選抜高校野球の第２日の２０日、第２試合に登場した神村学園のアルプス席では、昨夏の甲子園に出場し、この春から大阪学院大学へ進学する結城柊哉さん（１８）も応援に駆けつけた。同校は２００５年春に初出場で準優勝。昨夏は優勝を目指して甲子園に挑んだが、創成館（長崎）に１―０で敗れ、初戦敗退した。結城さんはその試合、１番左翼手で先発出場。盗塁で好機を演出するなど活躍したが、得点にはつながらなかった。「１点