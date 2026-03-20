日本サッカー協会とアディダスジャパンが発表した日本代表のアウェー用の新ユニホーム日本サッカー協会とアディダスジャパンは20日、日本代表が着用するアウェー用の新ユニホームを発表した。白が基調で、コンセプトは「COLORS（カラーズ）」。異なる個性を持った選手がチームとして一つの方向を目指す姿を11色のストライプで表現した。代表エンブレムは史上初めてというモノクロ仕様を採用した。