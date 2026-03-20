元宝塚歌劇団トップスターで女優の真飛聖（49）、俳優の犬飼貴丈（31）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。番組を卒業することを発表した。番組冒頭、MCのハライチ澤部佑（39）が「今日、犬飼君、真飛さんが『ぽかぽか』卒業」と切り出すと「ショックすぎる」「寂しいな」「寂しいね」の声が上がった。MCのハライチ岩井勇気が「児嶋さんは？」と聞くと、もう1人の金曜レギュラーアンジャッシュ児