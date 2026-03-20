さまざまな言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみましょう。今回は、サラダでおなじみのパスタから、歴史ある自動車の名前、健康のために意識する数値まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、挑戦してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。ま□□に□□ーら□□りーヒント：サラダやグラタン、スープの具材とし