日本サッカー協会は３月20日、韓国遠征に臨むU-21日本代表のメンバーを発表した。2028年のロス五輪出場を目ざす大岩剛監督が率いるU-21日本代表は、３月23日から30日にかけて韓国でトレーニングキャンプを実施。国際親善試合として27日にU-21アメリカ代表と、29日にはU-23韓国代表と対戦する予定となっている。 韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバー25人は以下のとおり。GK１ ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グラ