3月19日、静岡県内に住む男性が、SNSで知り合った人物から暗号資産の投資を持ちかけられ、約3500万円相当の暗号資産を騙し取られる詐欺事件がありました。 警察によりますと、2025年12月頃、静岡県藤枝市に住む50代の男性がSNSを通じて知り合った女性とされる人物から「二人の将来のため」などと暗号資産への投資を持ちかけられたということです。 男性は相手に好意を抱き、2026年1月、5回に分けて約3500万円相当を送ったという