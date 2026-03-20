京都市山科区で去年１０月に、独居の高齢男性を殺害して現金などを奪ったとして、強盗殺人の疑いで逮捕されていた男（５５）について、京都地検は罪名を「強盗致死」に変更して起訴しました。殺意の認定は難しいと判断したとみられます。 京都地検が３月１８日（水）付けで、強盗致死と住居侵入の罪で起訴したのは、京都市山科区の飲食店手伝い・櫻木清被告（５５）です。 起訴状によると、櫻木被告は去年１０月１日の未明から早