熊本市の学校法人開新学園で、元職員が学園の運営費などを横領したとされる問題で、19日、調査を進めていた第三者委員会が結果を公表し、横領額が2億3800万円以上にのぼると明らかにしました。弁護士などで構成された第三者委員会が2025年9月から進めてきた調査によりますと、熊本市の学校法人「開新学園」で経理を担当していた50代の元女性職員は、2008年7月から2025年2月までの約17年間に、学校の運営費などの口座から約3億8700