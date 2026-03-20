タレントの北斗晶が19日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんとトーク番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演することを報告した。【映像】ハワイ旅行中の北斗晶の初孫・寿々ちゃんこの日、北斗は「3月20日（金・春分の日）13:00〜13:30放送 テレビ朝日 徹子の部屋【北斗晶 佐々木健之介】親子で出演させていただきます」と告知。「記念すべき徹子の部屋50周年イヤーに出演させていただけるなんて凄い光栄です」と喜び