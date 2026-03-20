囲碁の7大タイトルの最高位「棋聖戦」の第6局2日目が千葉県勝浦市のホテルで始まりました。ここまで挑戦者・芝野十段の3勝2敗で、芝野十段が勝てばタイトル獲得です。【映像】「棋聖戦」の第6局2日目の様子（実際の映像）一力遼棋聖（28）に芝野虎丸十段（26）が挑む棋聖戦七番勝負の第6局2日目が勝浦市のホテルで、一力棋聖が封じた101手目が打たれ、午前9時すぎから始まりました。7大タイトルのうち、「棋聖」「名人」「王