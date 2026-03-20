巨人女子チームが２０日、東京・府中市民球場で４月中旬開幕のヴィーナスリーグ連覇に向けて５日間のキャンプを開始した。１５日に栃木県で行われた栃木さくらカップ２０２６で優勝し、幸先良いスターを切った巨人女子。オープニングセレモニーで今季から指揮をとる隠善智也監督は、相次ぐ接戦を制して勝ち取ったタイトルに成長を感じたとあいさつ。新主将の中江映利加は、この大会で改めて野球のおもしろさを実感したと振り返