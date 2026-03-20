◆オープン戦ソフトバンク―広島（２０日、みずほペイペイ）ソフトバンクが、広島戦のスタメンを発表した。先発マウンドには、２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で開幕投手を務めることが決定している上沢が上がる。１９日の全体練習後には「ファイターズの打線もイメージしながら」と話していた通り、オープン戦最後の登板をいい形で締めくくる。また、野手ではＷＢＣ組の周東、牧原大がスタメン入り。首痛で４試合連