ＭＬＢのオープン戦が１９日（日本時間２０日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。侍ジャパンのメンバーとしてＷＢＣに出場していた日本人選手ではブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）がフェンス直撃の二塁打を含む３打数２安打、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）はＷＢＣカナダ代表のソロカ（Ｄバックス）から左前打を放つなど３打数１安打１四球、Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）は３打数