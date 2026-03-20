◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）元十両で西序二段３枚目・千代栄（九重）が現役引退を表明した。出羽ノ城（出羽海）を押し出して５勝目を挙げ、最後の一番を白星で締めくくった。「土俵に上がった時に終わりなんだなと思ったら、しっかりやらないとなと思った。最後思い切り前に攻めて、自分の相撲を取れたのは良かった」と振り返った。千代栄は京都共栄学園高から２００９年初場所で初土俵を踏んだ