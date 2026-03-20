【モデルプレス＝2026/03/20】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）の公式X（旧Twitter）が3月19日に更新。TAIKI（タイキ）の幼少期ショットが話題を呼んでいる。【写真】BMSG新グルメンバー「面影ある」坊主頭の幼少期ショット◆TAIKI、幼少期の写真公開TAIKIは「長年の夢が叶いました」とつづり、写真を投稿。幼少期のTAIKIと思われる坊主頭の男の子が、ガンダム立像の前で少し照れた様子でポーズをとる