鶏こま切れ肉を使えば、切るのは玉ねぎだけ！2口コンロでも無理なくパスタ＆スープが作れます。 この流れで行こう！調理時間：約20分 汁もの❶ 玉ねぎを切り、しんなりするまで炒める主食❶ 鶏肉を炒め、野菜ジュース、クリームチーズなどを加える主食❷ パスタを加えて煮るのびにくいショートパスタがおすすめ 約10分汁もの❷ 水などを加えて中火にか