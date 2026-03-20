【モデルプレス＝2026/03/20】Snow Manのラウールが、3月19日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に深澤辰哉とともに出演。初対面の人とのコミュニケーションの取り方や、メンバーからの「刺さった」言葉を明かした。【写真】Snow Manラウール「オーラがすごい」ディズニーお忍びショット◆ラウール、初対面の人との距離の詰め方を明かす番組には、初対