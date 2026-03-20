防災の歴史を学べる「消防博物館」では、江戸時代の火消しを描いた作品でアニメ化もされている「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」とコラボレーションした特別展示が、きょう始まりました。東京・新宿区にある「消防博物館」では、江戸時代の主な消火方法「破壊消火」に使われる火の拡大を防ぐために周りの家を壊す道具などと共に、「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」のアニメ版キャラクターの等身大パネルなどが展示されています。江戸の火消