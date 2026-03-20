◇米女子ゴルフツアーファウンダーズ・カップ第1日（2026年3月19日カリフォルニア州シャロンハイツ・クラブ＝6542ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、西郷真央（24＝島津製作所）が68で回り首位と5打差の7位につけた。69の原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）、笹生優花（24＝アース製薬）が12位、70の西村優菜（25＝スターツ）は28位、71の竹田麗央（22＝ヤ