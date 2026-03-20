アメリカのトランプ大統領が19日、高市首相との会談で真珠湾攻撃に言及したことについてアメリカメディアは「外交規範の軽視だ」などと報じています。トランプ大統領は高市首相との会談冒頭で、記者からイランへの攻撃について、同盟国である日本などに事前に伝えなかったのはなぜかと問われ、「奇襲攻撃にしたかったから、誰にも言わなかった。奇襲攻撃に関しては日本以上に詳しい国なんてないだろう？なぜ真珠湾攻撃のことを教え