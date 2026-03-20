HANAが、新曲「Bad Girl」を3月27日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：ちゃんみな、なぜJKラッパーから時代の代弁者へ？『未成年』から9年、『紅白』でHANAと証明した一貫した美学） 本楽曲は、3月6日より放送中のAppleのCM『グループセルフィーをiPhone 17 Proで』キャンペーンソングに使用されており、1stツアー『BORN TO BLOOM』の初週となる