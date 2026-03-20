■MLBオープン戦（日本時間20日、アメリカ・アリゾナ州など）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードWBCを終え、MLB開幕が迫る中、日本人メジャーリーガーが各地でオープン戦に出場。エンゼルスの菊池雄星（34）がロイヤルズとのオープン戦に先発し、4回2/3（64球）を投げ2安打1失点、2奪三振。今季、オープン戦は初登板となった菊池。初回に2番L.トーマスにソロ本塁打を被弾したが、2回以降は