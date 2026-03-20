アイドルグループ『CANDY TUNE』の立花琴未さんが自身のXを更新。親知らずを抜いたことを報告しました。【写真を見る】【CANDY TUNE・立花琴未】親知らず抜歯後の画像を公開「痛くてメイクする余裕がなく、初めてすっぴん」昨年9月に右側の親知らずを抜歯した際も、頬が腫れた写真を添えて報告していた立花さん。今回は「ご報告」と題して、「なんと反対側の親知らずも抜きました」と投稿しました。 あわせて公開されたのは、