熊本地震からの復興事業として熊本県が進めてきた、益城町の県道熊本高森線の4車線化が完成し、20日、全区間で開通しました。きょう開通したのは、益城町を東西に横断する「県道熊本高森線」の惣領交差点から寺迫交差点までのおよそ2.2キロです。 県道熊本高森線は、2016年の熊本地震の際、倒壊した建物が道をふさぎ、緊急車両の通行や物資の輸送が困難になりました。県は、防災力の強化や慢性的な渋滞の緩和を目的に、熊本市東