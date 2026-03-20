「オープン戦、西武−ＤｅＮＡ」（２０日、ベルーナドーム）ＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手がアクシデントに見舞われた。この日、「４番・一塁」でスタメン出場。初回、無死一、三塁から打席に入ったが、初球の１４９キロ内角直球を空振りした際に、体を痛めたのか動きを止め、トレーナーが駆け寄った。ベンチに下がり、カウント０−１から代打・九鬼が告げられた。筒香は今季から７年ぶりにキャプテンに復帰。オープン戦の成