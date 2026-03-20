きょう、春分の日の20日（金）からは3連休という方が多いかもしれません。連休初日の20日（金）は関東で雲が厚く、気温が上がりません。19日（木）は東京でさくらの開花が発表されましたが、開花して早々の花冷えになりそうです。【CGで見る】今後1時間ごとの大雪と雨の予想東京12℃で前日より大幅に気温ダウン20日（金）は、昼間は晴れて暖かい所が多い見込みです。ただ、関東は雲に覆われ、雨も降りやすいでしょう。東京の最高気