ゴンチャの新シリーズ「TEACRAFT」が誕生しました。“こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせた茶葉が入れ替わりで登場します。第一弾の「ストロベリー＆ローズ ダージリン」は3月25日(水)より期間限定で国内のゴンチャ全店で販売。そこで、どこよりも早く3月19日(木)から４日間限定で「TEACRAFT」が販売され、その世界観を楽しめるポップアップ「TEACRAFT 原宿店」がオープンします。｜季節に合わせ