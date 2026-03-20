カナダで女子世界選手権カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで19日（日本時間20日）に行われ、日本代表のロコ・ソラーレは中国を延長戦の末に8-7で下して通算8勝2敗。上位6チームに入ることが確定し、決勝トーナメント進出を決めた。予選リーグ第10戦は競り合いとなった。ロコ・ソラーレは第1エンド（E）で3点先制。リードして前半を折り返す。第6Eで同点に追いつかれるも第8Eにサードの小穴桃里が正確なショット