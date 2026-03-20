フジテレビの動画配信サービス・FODでは、パンクロックバンド・Hi-STANDARDの全国ツアー『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』ファイナル公演を、4月19日18時からPPV(ペイ・パー・ビュー)で生配信する。『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』本公演は、Kアリーナ横浜で開催されるツアー最終日。追加公演を含めすべてのチケットが完売となっており、注目度の高いライブとなっている。配信は生中継のみで、ア