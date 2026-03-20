◆大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）に勝って大関復帰と優勝に大きく近づいた霧島（音羽山）にとって、残り３番は大事になる。気を抜いた相撲を見せると勝ち星よりも相撲内容を重視する審判部の印象が悪くなる。王鵬（大嶽）とは過去６勝４敗。ここ数番は前まわしを取って前に出る相撲が影を潜めている。本来の相撲で勝ち星を積み上げたい。豊昇龍の横綱としての初Ｖは今場所も難し