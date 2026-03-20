◆オープン戦ソフトバンク―広島（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク―広島のスタメンが発表された。ＷＢＣに出場していた小園海斗内野手は「１番・遊撃」先発の床田寛樹投手は打席機会確保のため“大谷ルール”で「９番・ＤＨ」に入った。へんとう炎で離脱していたドラフト３位・勝田成内野手（近大）はベンチ入りした。以下は両軍のスタメン。【広島】１（遊）小園２（右）中村奨３（中）平川４（三）佐々木５（左