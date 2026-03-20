乃木坂46＜41stSGアンダーライブ＞の最終公演が3月19日、神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真4月8日にリリース予定の乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のアンダー楽曲「愛って羨ましい」歌唱メンバーによる今回のアンダーライブは、3月17日から3日間にわたり実施。初めてアンダーセンターを務める5期生・岡本姫奈を中心に、今回から6期生1