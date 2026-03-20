◆オープン戦西武―ＤｅＮＡ（２０日・ベルーナドーム）ＷＢＣに出場したＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が２０日、１軍に合流した。ＷＢＣでは正二塁手として全５試合に出場して１３打数２安打、打率１割５分４厘という成績で、「自分の実力のなさをすごく感じた。前回大会よりも力の差がはっきりしたというのを感じたので、自分の中ではすごく落ち込みました」と振り返った。それでも、「１回沈むところまで沈んでいるので、もう