アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里の“かわいいスタイリング”姿にファンがうっとりしている。１９日までにインスタグラムで「かわいいスタイリングイコラブのカレンダー発売日です」と書き始め、ふんわりとしたホワイトのワンピース姿を披露。「私もさっき見たんだけど、全ページかわいくてみんなかわいくて素晴らしいカレンダー！ぜひ近くに置いて一緒に生活してもらえたら嬉（うれ）しいです