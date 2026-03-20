今回は、筆者の知人・A子さんから聞いたエピソードです。カフェで働くA子さんは、ある日カフェラテ作りを任されることになりました。ところが、胸につけていた「研修中」のバッジに気づいたお客さんから、思いがけない言葉をかけられてしまい……。 研修中