Age Factoryが4月15日、坂東龍汰主演映画『THE MAN IN THE MIDDLE / 真ん中の男』の主題歌・挿入歌として書き下ろした「静脈/ERROR」を配信リリースすることが発表となった。「静脈/ERROR」は“鼓動と都市のノイズ”と“存在の有限性と内在するエラー”の対比をテーマとした2曲がシームレスに接続されたもの。連続して再生することによってひとつの楽曲のように立ち上がる構成となっている。 これまでの作品に引き続き、ミックス・