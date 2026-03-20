女優のレベッカ・ファーガソンが、「デューン 砂の惑星 PART3」では登場シーンが少ないことを示唆した。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による人気シリーズでレディ・ジェシカ役を演じるレベッカだが、今年の12月に公開が予定されている第3弾ではあまり重要な役割となっていないことを明かした。 【写真】オフショットもノリノリ前2作では主要キャストだった人気女優 ポッドキャスト「Happy Sad C