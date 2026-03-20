JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）は3月20日、韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバー25名を発表した。今回の遠征は3月23日から30日にかけて韓国の天安で実施される。チームは大岩剛監督のもと、23日に国内でトレーニングを開始し、25日に韓国へ移動。現地では27日にU-21アメリカ代表、29日にU-23韓国代表との国際親善試合に臨む予定となっている。大岩剛監督が率いるU-21日本代表は2028年に開催されるロサンゼルス五輪を目