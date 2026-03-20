記事ポイント2026年3月5日に国際通り桜坂店が開店します。桜坂の新名所「タコライスタワー」です。沖縄県内8店舗のタコライス専門店です。タコライスcafe きじむなぁは2026年3月5日、那覇市牧志の桜坂エリアに国際通り桜坂店を開きます。タコライスとアートを一緒に楽しめる新店として、国際通り散策の途中に立ち寄りたくなる一軒です。街歩きの気分に寄り添う空間づくりも魅力で、観光でも普段使いでも使いやすいお店に仕上がって