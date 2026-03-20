環境対策やドライバー不足といった課題がある中、宅配の再配達を減らすことが求められています。国は、置き配などの利用割合を倍増させる目標を策定。自治体が宅配ボックス設置に補助を出したり、企業が新サービスを展開したりと取り組みが進んでいます。■「置き配を利用」3.1ポイント増森圭介アナウンサー「新型コロナウイルスの流行をきっかけに、置き配がよく使われるようになりました。利用しますか？」 忽滑谷こころアナウン