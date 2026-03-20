阪神のドラフト１位の立石正広内野手（22）＝創価大＝が２０日、ＳＧＬで行われた残留練習に参加。ライブＢＰでは安打を放ったほか、内外野での守備練習も行い、順調をアピールした。実戦形式のライブＢＰでは小川に対し、１打席目は遊直に倒れたが、２打席目は四球、３打席目にはすさまじい打球音とともに、三塁へ強い安打性の打球を放ち、強襲安打とした。終了後には、三塁、遊撃と順番にノックを受け、グラブは内野用のま