「選抜高校野球・１回戦、横浜−神村学園」（２０日、甲子園球場）昨年センバツ優勝の横浜は最速１５２キロのプロ注目右腕、織田翔希投手（３年）が先発。０−２の五回２死、田中翔大に対する２球目に１５０キロを計測した。１ボール２ストライクと追い込み最後は６球目のフォークで空振り三振に仕留めた。この日は初回に１４７キロを計測。その後は二、四回に１４８キロをマークしていた。織田は三回に内野安打と送りバン