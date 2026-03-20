元ギャルママモデルの日菜あこが19日に自身のアメブロを更新。高校生の娘に勧められたという、行列ができる人気のスイーツを堪能したことを報告した。【映像】希空（18）、いちごを使った最新スイーツを披露この日、日菜は娘から「めちゃうまい!!あこ絶対大好きだよ!!」と強く勧められ韓国発のフローズンヨーグルトブランド『YOAJUNG』へ連れて行ってもらったことを説明。「韓国や新大久保でも大人気らしくて行列らしく」と明