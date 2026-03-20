お笑いコンビ、真空ジェシカの川北茂澄（36）、ガク（35）が19日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ガクが蛙亭のイワクラ（35）に一目ぼれしていたことを川北が暴露した。番組の企画は「色々あった同期芸人」。真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭ら同期がこれまでを振り返った。15年から18年の話題になると川北が「このあたりで、ガクがイワクラで…」と過激な言葉で暴露した。ガクは「言葉選べよ」と